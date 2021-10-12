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ميقاتي: للتعاون من أجل إعادة حقوق المودعين ونُركز على ملف الكهرباء

12
OCTOBER
2021
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أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي" أن "الاجتماعات والاتصالات جارية داخلياً وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيداً للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الازمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الامد".


وشدد على أن "الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضاً المصارف التي من واجبها المشاركة في الانقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها"، مشدداً على "وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق المودعين".

ومع هذا، فقد أكد ميقاتي أنّ "العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف اساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنوياً من دون وجود خطة مستدامة للحل".

وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

وفي خلال اللقاء قال رئيس جمعية المصارف إن "المدخل الى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لاقرار الاصلاحات"، مشدداً على أن "أي حل يجب أن يؤي الى حماية اموال المودعين".

المعهد العربي للتخطيط

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء مدير المعهد العربي للتخطيط في الكويت الدكتور بدر عثمان مال الله على راس وفد ضم الدكتور وليد عبد مولاه، نهاية عبدو وكريم درويش.
بعد اللقاء قال مال الله: "تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي وعرضنا معه بعض القضايا الخاصة بدور المعهد وإمكان تقديم الخدمات الإنمائية لدعم الاقتصاد اللبناني ودعم الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الحساسة، وكان دولته كعادته منفتحا ومرنا ومحفزا ومشجعا وهو صديق للمعهد".

أضاف: "تأتي هذه الزيارة في سياق ما نعتقد انه ضروري من الأشقاء العرب والمؤسسات العربية المشتركة لتقديم الدعم والمساندة للبنان في هذه المرحلة الحرجة والحساسة الذي يمر فيها، ونأمل ان نكون قد وفقنا بذلك، وعرضنا ايضا بعض الأنشطة التي كانت قائمة وامكان استمرارها في المستقبل، وأولها موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث عبرنا عن وجهة نظرنا بهذه المفاوضات والصعوبات التي تكتنفها وما يمكن ان يتمخض عنها. وبناء على توصية الرئيس ميقاتي سيكون هناك تواصل مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للنظر في إمكان تشكيل فريق مفاوض مساند يقدم الدعم الفني والاستشاري لفريق المفاوضات اللبناني مع صندوق النقد، وهو جزء من مهام المعهد واختصاصه".

وقال: "نأمل أن تؤدي المفاوضات مع الصندوق او غيرها من المؤسسات المانحة الى تفهم المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة العربية والدولية لأوضاع اللبنانية وحاجات اللبنانيين بعد مرورهم بالظروف الضيقة والصعبة، لذلك لا بد من ان يقوم المجتمع الدولي والعربي بدوره لتقديم الدعم المساعدة للبنان سواء من قبل المؤسسات المانحة أو المؤسسات الانسانية ومؤسسات المجتمع الدولي، وركزنا ايضا خلال اللقاء على ضرورة تحفيز وتحديث الاستشارة التي كنا قمنا بتقديمها الى لبنان في العام 2016 بخصوص تنافسية الاقتصاد اللبناني وتضمينها لرؤية جديدة تناسب الأوضاع الحالية وتقديم وثيقة إستشارية مهمة تساعد الحكومة اللبنانية من إكتشاف بعض الامور الضرورية في نهجها للاصلاح الاقتصادي والمالي".

وقال: "بحثنا ايضاً موضوع الخارطة الاستثمارية المهمة التي كنا وضعناه لمدينة طرابلس من أجل تعزيز الاستثمار فيها، ونأمل ان تتوسع وتشمل كل المناطق اللبنانية، خصوصا وأنها كانت برعاية ودعم الرئيس ميقاتي الذي يدرك أهمية تحفيز الاستثمار الداخلي أو جذب الاستثمارات الخارجية، واعتقد ان الخارطة هي احد الادوات الضرورية لتعزيز وتفعيل الحركة الاستثمارية. وتطرقنا مع دولة الرئيس الى منظومة التخطيط الانمائي التي تمكنت كل الدول العربية من تأسيسها، لا سيما اننا منذ فترة نحاول اقناع المسؤولين في لبنان،أنها اذا كانت ضمن رؤية اقتصادية شاملة وخطط تنموية متتالية يمكنها ان تخفض حدة التناقضات والاجندات السياسية، وتخلق نوعا من التوافق الوطني على القضايا الاقتصادية المهمة، ونأمل أن نتمكن من مساعدة لبنان. كما عرضنا البرامج التدريبية الواسعة للمؤسسات واجهزة الدولة حيث نقوم بتدريب اكثر من ألف موظف سنويا في مختلف المؤسسات لدعم القدرات البشرية ونتمنى ان تتوسع هذه البرامج كما نتمنى التوفيق لحكومة الرئيس ميقاتي".

 

سفيرة سويسرا

والتقى الرئيس ميقاتي سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويخلت التي صرّحت قائلة: "بحثنا خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين والمساعدات التي تقدمها سويسرا للبنان كونها من كبار المانحين، وهي لم تترك لبنان يوما، كما تطرقنا للاصلاحات التي يجب اتخاذها والسير بها".

سفير الهند

والتقى الرئيس ميقاتي سفير الهند سهير اجاز خان الذي قال: "كان اللقاء مثمراً مع الرئيس ميقاتي، نقلت له تهاني رئيس وزراء الهند الذي تمنى له التوفيق في مهامه. كما بحثنا في العلاقات الثنائية وفي إمكان توطيد التعاون الاقتصادي. وعرضت له مشاركة الهند في القوات الدولية في الجنوب حيث لدينا كتيبة كبيرة تقوم بدور مهم في الحياة الاجتماعية، وقد ثمن الرئيس ميقاتي دورها، وكان اللقاء جدا إيجابيا ،واؤكد انه لطالما كانت العلاقات اللبنانية الهندية ممتازة، وسنستمر في تعزيزها وتوطيدها.

وإجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية .

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