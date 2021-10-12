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اجتماع في وزارة الزراعة بين لحود وابو حيدر ونقابات اسواق الخضار والفاكهة في لبنان

12
OCTOBER
2021
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عقد في مكتب مدير عام الزراعة اجتماع تنسيقي بين مدير عام الزراعة لويس لحود ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر مع رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق سهيل المعبي ورئيس نقابة مستوردي الخضار والفاكهة نعيم خليل ونقيب تجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت محمد القيسي وامين سر نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت علي فاضل ورئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في سن الفيل ايلي معلوف، للبحث في واقع اسواق الخضار والفاكهة في لبنان، وجرى خلال الاجتماع التواصل مع امين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى الاسواق الخارجية ومع مدير عام النقل احمد تامر لتسهيل الترانزيت الى الدول العربية والخليجية وحل مشكلة الرسوم، وصدر عن الاجتماع التوصيات التالية:


1. العمل على تفعيل الاسواق الشعبية بهدف ضبط الاسعار.


2. تسليم نشرة يومية من قبل اسواق الجملة الى وزارة الاقتصاد.


3. ابراز فاتورة عن كل عملية شراء وتسليمها الى تجار المفرق.


4. اجراء جولات تفقدية دورية بالتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد.


5. تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين المتلاعبين بالاسعار من قبل مصلحة حماية المستهلك وارسالها الى القضاء المختص.

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