خاص - كلمة لباسيل ترسم معالم المرحلة المقبلة.. مارتين نجم تشرح تفاصيل احتفال السبت 16 تشرين

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يحتفل التيار الوطني الحر في ذكري 13 تشرين وذلك نهار السبت الواقع في 16 تشرين وللاطلع على تفاصيل هذا الاحتفال كان لموقع tayyar.org حديث خاص مع نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية، مارتين نجم كتيلي التي اشارت الى انه "تم اختيار نهار السبت لاحياء ذكرى 13 تشرين لسبب بسيط وهو مراعاة كل من يريد المشاركة لا سيما من يريد الحضور من مناطق بعيدة فضلاً عن ان الفرق التنظيمية للحفل عبارة عن متطوعين لديهم اعمالهم واشغالهم لذا كان من الافضل اختيار عطلة نهاية الاسبوع لاقامة النشاط."

مكان الاحتفال بذكرى 13 تشرين سيقام في ساحة بالقرب من مجمع الـCity mall في نهر الموت في تمام الساعة الخامسة من بعد الظهر.

وبسبب ازمة المحروقات سيعمل كل قضاء على تنظيم النقل لكل من يريد المشاركة في التجمع بحسب ما أكدت نجم.

وفي لفتة خاصة، خصصت اماكن محددة للمنتسبين الجدد وللعسكريين المتقاعدين ولعوائل الشهداء.

وبالنسبة لبرنامج الاحتفال شرحت نجم:

- يبدأ برنامج الاحتفال الذي ستكون مدته حوالي الساعة والنصف بالصلاة لراحة نفس شهداء 13 تشرين وسيعرض فيما بعد فيديو لعدد من الاشخاص حيث يشرح كلٌ منهم وجهة نظره لمعنى هذه الذكرى.

- يلي الفيديو مشهدية عبارة عن حوار بين فتاة في الـ15 من عمرها وعسكري متقاعد شارك في 13 تشرين وذلك لتجسيد انتقال القضية من جيل الى جيل.

- وبعدها سيطلق قطاع الشباب في التيار اغنية جديدة خصصت لهذه الذكرى.

- وفي الختام يتوجه رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل الى الحضور خاصةً واللبنانيين عامةً بكلمة سياسية ترسم معالم المرحلة المقبلة تحضيراً للانتخابات وانطلاقة جديدة للتيار.

شعار ذكرى 13 تشرين لهذا العام هو "عهدنا نبقى هون" وهو ما يعكس الكثير مما يدور في وجدان كل لبناني وهو بحسب نجم "عبارة عن وعد اننا مستمرون وصامدون لو مهما حاولوا الغاءنا."

واضافت: هذا الشعار هو من العناوين العريضة لمعركتنا السياسية الحالية وفي المستقبل القريب حتى الانتخابات.

في هذه الذكرى ومع تشكيل حكومة جديدة وكل ما يحصل في لبنان على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ترى نائبة رئيس التيار ان قدر التيار ان يواجه دائماً 13 تشرين بأنواع مختلفة بتواطىء في معظم الاوقات بين الداخل والخارج ولكن "دائماً ما نصل الى الحرية والسيادة والاستقلال ولو بعد نضال طويل.. كذلك سينجح التيار مع كل الشرفاء لمساعدة لبنان على النهوض.

وقالت: "سيساعد التيار لبنان على النهوض كما في كل مرّة وتوجيهه على درب الاصلاحات ولو حتى تطلب ذلك نضال طويل واغتيالات معنوية وسياسية وتشويه لصورة وسمعة التيار ففي النهاية الحقيقة ستظهر والناس تعلم ان اي قضية محقة ستنتصر لمصلحة البلد."

وللرئيس عون قالت نجم: انت الذي كنت ومازلت قائد كل هذه المسيرة منذ التسعيينيات حتى اليوم ولم يأخذوا توقيعك ولم يسحقوك نحن اليوم الى جانبك وندعمك بعنادك المحق ونعلم جيداً انك لن تسلم البلد لا للفاسدين لا للتوطين ولا للنازحين ولن تتخلى عن ثروة لبنان النفطية ولا المائية.

وفي الختام، دعت نجم كل التياريين للمشاركة بكثافة فهذا الاحتفال هو الاول منذ سنتين بسبب كورونا والظروف الامنية والاقتصادية وهو فرصة لتقديم نموذج قوي وصامد ومتفائل للمرحلة القادمة بالرغم من كل الصعاب.