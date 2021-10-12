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رئيس الجمهورية عرض مع وزير التربية انطلاقة العام الدراسي وأوضاع الجامعة اللبنانية

12
OCTOBER
2021
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الوزير الحلبي: اتفقنا على تسريع بعض الخطوات التي تستوجب إجراءات تدريبية معينة وتلبية ما أمكن من مطالب المعلمين
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، وعرض معه انطلاقة العام الدراسي، ومطالب المعلمين، إضافة إلى أوضاع الجامعة اللبنانية.
 
وبعد اللقاء أدلى الوزير الحلبي بالتصريح التالي:
 
"تشرفت صباح هذا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، ووضعته في أجواء بدء العام الدراسي لهذه السنة، وأعلمته بالخطوات التنفيذية التي اتخذناها وتجاوب المعلمين معها. وقد كان مرتاحا جدا الى بدء العام الدراسي. وتداولنا كذلك بمطالب المعلمين والمتعاقدين، والمدارس الخاصة والمدارس الرسمية. وكانت لنا جولة أفق اتفقنا في خلالها على تسريع بعض الخطوات التي تستوجب إجراءات تدريبية معينة، بغية توفير المستلزمات الضرورية ان كان للقطاع الرسمي وتلبية ما امكن من مطالب المعلمين وبدل النقل والمنح الاجتماعية التي كانت هي موضوع تداول، وكذلك للمتعاقدين.
 
 كما بحثنا في إقرار مشروع قانون الخمسمئة مليار ليرة المتصل بين العام والخاص، بنسبة 350 مليار ليرة للقطاع الخاص، و150 مليار ليرة للقطاع الرسمي، بما يؤمن ويوفر مستلزمات هذه السنة ونتوصل بنهايتها الى عام دراسي آمن وناجح مع جميع الخطوات المرافقة لذلك.
 
وبحثنا أيضاً مع فخامة الرئيس في موضوع الجامعة اللبنانية، وكانت وجهات نظرنا متفقة على ضرورة تعزيز هذه الجامعة ودورها في المرحلة المقبلة. وانشاء الله سيكون موضوع تعيين رئيس الجامعة اما اليوم واما الأسبوع المقبل على جدول اعمال مجلس الوزراء".
 
الرئيس العام للرهبانية المخلصية
إلى ذلك، استقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان ديب والمطران المنتخب لأبرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك الأب ميلاد الجاويش المخلصي، والقيم العام للرهبنة الأب المدبر جيلبير وردى. وخلال اللقاء وجه الأرشمندريت ديب دعوة الى الرئيس عون لحضور الرسامة الأسقفية للمطران الجديد التي ستقام يوم السبت 30 تشرين الأول 2021 في دير المخلص في جون الشوف، والتي سيحتفل بها بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الأول.
 
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