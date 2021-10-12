أمطار رعدية وانخفاض بالحرارة الأيام المقبلة

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يؤثر استقرار جوي على منطقتنا والحرارة تتمحور ضمن معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام. ويخرق الاستقرار تقلبات جوية محلية بين اليوم الثلاثاء والغد وتتركز على الجبال والمناطق الشرقية، مع احتمال زخات امطار رعدية محلية في هذه المناطق، مع الاشارة الى أن الامطار شرقاً قد تكون غزيرة في بعض المناطق وتؤدي الى سيول محلية.

ويستقر مجددا يومي الخميس والجمعة ثم احتمال منخفض جوي بين ليل السبت والاحد مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار رعدية محليّة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

1- الحرارة ساحلاً بين 22 و28 درجة بقاعا بين 11 و29 درجة وعلى الـ1000م بين 15 و 25 درجة.

2- الجو: غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية جبلاً وشرق البلاد.

3- الرياح: شمالية غربية ضعيفة 20-30 كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا 60 – 75٪

5- الضغط الجوي 1014 hpa

6- الرؤية جيدة

7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة

الاربعاء: طقس متقلب قليلاً مع استقرار بالحرارة وتتراوح ساحلا بين 22 و28 درجة، من 12 الى 27 درجة بقاعا و من 15 الى 25 درجة على 1000 متر والجو غائم جزئيا مع احتمال زخات مطر خفيفة في الداخل وعلى الجبال تترافق مع عواصف رعدية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة 20-30كم/س تنشط في الداخل 60 كم/س.

الخميس: طقس مستقر مع استقرار بالحرارة وتتراوح ساحلا بين 22 و28 درجة، من 12 الى 27 درجة بقاعا و من 15 الى 25 درجة على 1000 متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة 20-30 كم/س تنشط في الداخل 60كم/س.