living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار رعدية وانخفاض بالحرارة الأيام المقبلة

12
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يؤثر استقرار جوي على منطقتنا والحرارة تتمحور ضمن معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام. ويخرق الاستقرار تقلبات جوية محلية بين اليوم الثلاثاء والغد وتتركز على الجبال والمناطق الشرقية، مع احتمال زخات امطار رعدية محلية في هذه المناطق، مع الاشارة الى أن الامطار شرقاً قد تكون غزيرة في بعض المناطق وتؤدي الى سيول محلية.
 
ويستقر مجددا يومي الخميس والجمعة ثم احتمال منخفض جوي بين ليل السبت والاحد مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار رعدية محليّة.
 
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
 
الثلاثاء:
 
1- الحرارة ساحلاً بين 22 و28 درجة بقاعا بين 11 و29 درجة وعلى الـ1000م بين 15 و 25 درجة.
 
2- الجو: غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية جبلاً وشرق البلاد.
 
3- الرياح: شمالية غربية ضعيفة 20-30 كم/س
 
٤- الرطوبة السطحية ساحلا 60 – 75٪
 
5- الضغط الجوي 1014 hpa
 
6- الرؤية جيدة
 
7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة
 
الاربعاء: طقس متقلب قليلاً مع استقرار بالحرارة وتتراوح ساحلا بين 22 و28 درجة، من 12 الى 27 درجة بقاعا و من 15 الى 25 درجة على 1000 متر والجو غائم جزئيا مع احتمال زخات مطر خفيفة في الداخل وعلى الجبال تترافق مع عواصف رعدية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة 20-30كم/س تنشط في الداخل 60 كم/س.
 
الخميس: طقس مستقر مع استقرار بالحرارة وتتراوح ساحلا بين 22 و28 درجة، من 12 الى 27 درجة بقاعا و من 15 الى 25 درجة على 1000 متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة 20-30 كم/س تنشط في الداخل 60كم/س.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout