living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوطن السورية: سورية ولبنان: استمرار التواصل والعمل لتحقيق كل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين

12
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن حصول توافق بين وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، وسفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي خلال مباحثات بينهما أمس على «استمرار التواصل والسعي إلى العمل لتحقيق كل ما فيه مصلحة للبنان ولسورية وللشعبين اللبناني والسوري»، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

 

كما تم التوافق على وجوب التأسيس لمرحلة جديدة على مستوى العلاقات بين الأشقاء العرب جميعاً، وفتح صفحة أخوة وصداقة وتعاون يكون العنوان الأساس فيها هو الخير للجميع.


من جانبها ذكرت وكالة «سانا»، أن المرتضى بحث مع علي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان.


وقالت: «توافق الجانبان خلال المباحثات على أن تحدي بث الوعي تجاه ما يحاك من مؤامرات يعد من جملة التحديات الكبرى التي تواجه سورية ولبنان، فضلاً عن إحياء ثقافة قبول الآخر وغنى التنوع والتسامح والسعي إلى بناء مستقبل أفضل يعكس رقي الموروث الحضاري والإنساني السوري واللبناني».


كما جرى التطرق خلال المباحثات إلى ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني اللبناني حول العلاقات المميزة التي تربط الدولتين والشعبين وعرض أواصر الصلة تاريخياً وحضارياً ونسيجاً اجتماعياً وعادات وتقاليد.


وأول من أمس، قال وزير الأشغال العامة اللبناني علي حمية، خلال اجتماع في مبنى اتحاد بلديات بعلبك: إن أولوية تواصل لبنان مع سورية هي بهدف حل مسألة الترانزيت»، موضحاً أن لبنان يعتمد بشكل أساسي على الزراعة والإنتاج الصناعي ونقل المنتجات إلى الخارج، وسورية هي بوابة الترانزيت الأساسية للبنان، وبالتالي لا بد من التنسيق والتواصل معها لضمان مصالح المزارعين والمنتجين اللبنانيين ومصلحة البلدين الشقيقين، وذلك حسبما ذكر موقع «النشرة».


وجرت مباحثات يوم الجمعة الماضي بين حمية والسفير علي حول التعاون الثنائي في مجال النقل إضافة إلى القضايا التي تفرض التكامل بين البلدين.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout