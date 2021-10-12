عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 تشرين 2021

الأخبار: نصر الله للمحقق العدلي: تقود البلد إلى كارثة
طارق البيطار... اتّقِ الله وارحل
العراق: زمن التذبذب
الديار: نصرالله «يعرّي» تحقيقات البيطار «المسيّسة»
البناء: القضاء يغلق أبواب المراجعة… وبيطار يستعدّ لمذكرات الإحضار والتوقيف / نصرالله: لا يمكن القبول بأن يكمل التحقيق في المرفأ بالطريقة التي يعتمدها هذا القاضي / الحكومة لا تملك بعد جواباً على كيفية إدارة الكهرباء والمحروقات وسعر الصرف /
اللواء: خطاب تصعيدي لنصر الله ودعوة مجلس الوزراء لإقالة المحقق العدلي!
مصفاة الزهراني تنجو من كارثة.. واتجاه لتأجيل الانتخابات البلدية لعام واحد
نداء الوطن: حريق الزهراني: خسارة 6 آلاف برميل بنزين نتيجة "إهمال"
"رد معجّل مكرّر" ضد البيطار ونصرالله: الموضوع "ما عَش ينحمل"!
النهار: نصرالله يهدّد... ويطلب إقصاء البيطار
الجمهورية: الأزمات تطوق المواطن... ولا علاجات!
the daily star: BDL must release funds to buy fuel oil: EDL
l'orient le jour: Mikati attend l’ouverture du chemin de Damas