عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 تشرين 2021

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الأخبار: نصر الله للمحقق العدلي: تقود البلد إلى كارثة

طارق البيطار... اتّقِ الله وارحل

العراق: زمن التذبذب





الديار: نصرالله «يعرّي» تحقيقات البيطار «المسيّسة»

البناء: القضاء يغلق أبواب المراجعة… وبيطار يستعدّ لمذكرات الإحضار والتوقيف / نصرالله: لا يمكن القبول بأن يكمل التحقيق في المرفأ بالطريقة التي يعتمدها هذا القاضي / الحكومة لا تملك بعد جواباً على كيفية إدارة الكهرباء والمحروقات وسعر الصرف /

اللواء: خطاب تصعيدي لنصر الله ودعوة مجلس الوزراء لإقالة المحقق العدلي!

مصفاة الزهراني تنجو من كارثة.. واتجاه لتأجيل الانتخابات البلدية لعام واحد



نداء الوطن: حريق الزهراني: خسارة 6 آلاف برميل بنزين نتيجة "إهمال"

"رد معجّل مكرّر" ضد البيطار ونصرالله: الموضوع "ما عَش ينحمل"!



النهار: نصرالله يهدّد... ويطلب إقصاء البيطار





الجمهورية: الأزمات تطوق المواطن... ولا علاجات!



the daily star: BDL must release funds to buy fuel oil: EDL

l'orient le jour: Mikati attend l’ouverture du chemin de Damas