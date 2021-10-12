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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 12 تشرين 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر عراقية تجديد التسوية التي جاءت بالرئيس مصطفى الكاظمي كرئيس للحكومة في ضوء نتائج الانتخابات، خصوصاً أنه يلعب دوراً في الوساطة بين إيران وأميركا كطرفين رئيسيّين معنيّين بموقع العراق في الإقليم…

 


خفايا

قالت مصادر مالية إنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لن تستطيع الاعتماد على مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ودعوة الناس لانتظار نتائجها، لأنّ ثنائية سعر المحروقات وسعر صرف الدولار ستتكفل بتفجير الأوضاع قبل أن يكون هناك أيّ نتيجة للتفاوض مع صندوق النقد…

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبين ان وزير المالية قد ابقى على كافة مستشاري سلفه في الوزارة بالاضافة الى تثبيت توزيع الاعمال والملفات على نفس الاشخاص.

 

حذرت جمعيات بيئية من خطوة سماح وزير الزراعة باستيراد الخضر والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) كونها من العوادم غير القابلة للمعالجة وتزيد من كميات النفايات الصلبة في لبنان.

 

اعترض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على تولي النيابة العامة الاستئنافية التحقيق في حادث الحريق في منشآت الزهراني باعتبار ان الصلاحية تعود له كون المحروقات عائدة للجيش اللبناني.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
خضعت أسماء المدعوين للقاء الدبلوماسية الأميركية، ضمن برنامج الزيارة إلى تدقيق، لا سيما لجهة العدد والفعالية والانتماء الطائفي.


غمز
بدأ حزب مسيحي إصلاحي تكتيكاً انتخابياً مغايراً للانتخابات الماضية، لجهة نطاق الترشيحات والشخصيات المرشحة.


لغز
يتجه «الثنائي» إلى «ربط نزاع» وزاري، وعدم التوقيع على بياض في أي موضوع يُطرح على بساط البحث.

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