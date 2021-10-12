الأنباء الكويتية: أسبوع أميركي طويل في بيروت

A + A -

بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

أسبوع أميركي طويل في لبنان، فبدءا من بعد غد، يصل الوفد الاميركي برئاسة فكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية، وقد شملت خريطة جولتها موسكو ولندن إلى جانب بيروت، وقد أدخلت تعديلات على الوفد الذي انطلق الى موسكو، بحيث ضم الى نولاند، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والتواصل مع سورية ايتان غولدريتش، ونائب مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ايريك ماير، في حين غاب مستشار وزارة الطاقة آموس هوكشتاين، عن الوفد، ليأتي مباشرة الى بيروت، حيث سيتولى رئاسة الوفد الأميركي الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والتي آن اوانها مجددا كما يبدو.

وفي برنامج الوفد الأميركي لقاءات تشمل الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي العائد من عمان بعد لقائه الملك عبدالله الثاني. كما سيلتقي الوفد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير الدفاع موريس سليم، إضافة إلى مجموعات من الحراك المدني تلتقيها نولاند في مقر السفارة الأميركية في عوكر.