نداء الوطن: إهمال في الصيانة سبب بحريق الزهراني

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

يتواصل الهريان في بنية المنشآت النفطية، وقد تسبب بالأمس باندلاع حريق هائل في أحد خزانات المحروقات في منشأة الزهراني، حيث أكد مصدر مطلع أنّ سبب الحريق هو "إهمال في الصيانة الدورية فكانت النتيجة خسارة 6 آلاف برميل بنزين".

وأوضح المصدر أنّ "أجهزة إطفاء الحرائق معدومة في المنشأة والمسؤول عنها تكلّف "بالواسطة" ولا يملك الخبرة اللازمة"، كاشفاً أنّ "هذه الأجهزة لا تعمل منذ 5 سنوات ولم تخضع لأي صيانة فأصبحت بالية تماماً، علماً أنها لو كانت تعمل وقت اندلاع الحريق لأخمدته في بداياته لأنها مجهّزة بالرغوة المضادة للحرائق".