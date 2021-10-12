إيران: إرادة البلدين بين لبنان وإيران هي توسيع العلاقات

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة تعليقاً على زيارة وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ «إرادة البلدين بين لبنان وإيران هي توسيع العلاقات، والمحادثات تهدف إلى متابعة المشاريع، بغضّ النظر عن الضغوطات والحظر المفروض علی البلدین». وبيّن خطيب زادة أنّ «أزمة الكهرباء هي أهمّ مشكلات لبنان، وحلّها يكمن في بناء محطّات إنتاج الكهرباء، ويمكن لإيران مساعدة لبنان في حلّ هذه المشكلة، وهذا يتطلّب إرادة جماعيّة في لبنان».