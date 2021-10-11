داليا داغر عبر "ضروري نحكي": ذكرى 13 تشرين مناسبة لتذكير أنفسنا والآخرين أن الأوطان لا تبنى بسهولة

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مقدمة برنامج "ضروري نحكي" مع الإعلامية داليا داغر:

يتسلل التعب من كل الاتجاهات، متسرباً بكل الاتجاهات أيضاً، ليبلغ ذروته، باعثاً على الاستسلام.



ثم (...) تأتي ذكرى 13 تشرين؛ هادئة كعادتها من دون أي صخب يذكر. هادئة كقداس (...) كوجوه الشهداء في الصور.

هي الذكرى المناسبة لمراجعة الذات، والتفكير في حضرة الاستشهاد بما تحقق من وعدنا الكبير لهم: أين كنا في مسار بناء الوطن وأين نقف اليوم. ذكرى لا علاقة لها بما يرافق المناسبات الأخرى من طبل وزمر واحتفاليات؛ فهي ذكرى شخصية، ذكرى ذلك الوعد الذي عاهدناه لأنفسنا وليس لأي أحد آخر.



نعتقد في لحظات التعب أنها الأيام الأصعب ثم يأتي 13 تشرين ليؤكد لنا أننا تجاوزنا الأصعب بكثير، وصمدنا وقاومنا وانتصرنا. وهذا الأصعب بكثير لم يكن مادياً فقط كما هي الحال اليوم، إنما كان ونفسياً وأمنياً وسياسياً أيضًا، وكان ساحقاً ومظلماً وقاسياً جداً وظالمًا. وقد استسلم كثيرون وانهزموا فيما صمد آخرون وقاوموا وانتصروا.



ذكرى 13 تشرين مناسبة لتذكير أنفسنا والآخرين أن الأوطان لا تبنى بسهولة (.....) وان المنظومات لا تُفكك بسهولة (......) وان كل ما كنتم وكنا نشكو منه لا يمكن التخلص منه بسهولة؛ لا بدّ من عناد هائل وجرأة وشجاعة وتضحيات جمّة. وكل ما يحيط بنا اليوم من خراب يبقى أقل مما كان يتوقع أن يفعلوه في حال الاقتراب من نفوذهم، فهم ارتكبوا حرباً أهلية قبل أن يعرفوا ماهية السلطة ومغانمها ومكتسباتها. مع العلم أن ماكينة المنظومة تجتهد لنشر الإحباط عبر التسويق أنها لم ولن تمس، تماماً كما كانوا يسوقون أن انسحاب الجيش السوري واستخباراته مستحيلان، قبل أن يثبت أنه ما من مستحيل إذا ما الشعب أراد، وهذه المنظومة التي يقنعونكم اليوم أنها ما تزال بكامل قوتها إنما هي تترنح في واقع الأمر، وقد خسرت سيبتها الثلاثية اثنين من أرجلها، فيما النظام الاقتصاديّ غير المأسوف عليه هو نظامها وأساس وجودها.



وفي 13 تشرين نحن نأخذ النفس العميق لنصرخ بثقة أن ما من شيء مستحيل: لقد حُجّمت الزعامات الإقطاعية وأخرجت البيوت السياسية التقليدية من السلطة وتمت زعزعة الكارتيلات التي هي حجر الزاوية في هذه المنظومة، والآتي أعظم. فمن انتصر على 13 تشرين سينتصر على جبنائه الذين بنوا منظومتهم فوق أنقاض ذاك اليوم المشؤوم. وإذا كان الشعب اللبنانيّ العظيم، رغم كل استهزائهم به وتسخيفهم لوصفه، قد حاسب في صناديق الاقتراع من حاولوا ادعاء الزود عن السيادة بعد كل ما ألحقوه بها، فإن هذا الشعب نفسه سيكون حاضراً وجاهزاً ليحاسب في صناديق الاقتراع من يدعون الإصلاح ومحاربة الفساد وبناء الدولة بعد كل ما ألحقوه بالدولة والمواطن والقوانين.



من لا يدرس خصمه جيداً ويفهمه لا يمكن أن ينتصر عليه، ونحن نعرف خصمنا، أما الخصم فلا يعرف ماهية 13 تشرين ولا يمكن بالتالي أن يفهم حقيقة العونيين وكيفية تحويلهم الضعف إلى قوة. لقد قطعنا ثلثي الطريق، والثلث المتبقي صعب طبعاً لكنه لا يقارن أبداً بما سبق وخضناه؛ وسنخوضه ونخرج منه منتصرين.



أشهر قليلة تفصلنا عن الإنتخابات النيابية، فهل ستكون في آذار أم في أيّار؟ ماذا عن مصير الإصلاحات في قانون الإنتخاب؟ عن اقتراع الإنتشار، ولماذا أُسقطت الكوتا النسائية بضربة التصويت الأكثري في اللجان؟



كلّ ذلك يأتي والحكومة تتحضّر لاستحقاقات ثلاثة: الكهرباء، الإنتخابات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. والثلاثة تحت مجهر المجتمع الدولي شرطا لأيّ مساعدة مالية موعودة.



في حلقة ضروري نحكي لهذه الليلة، نضيئ على هذه العناوين مع النائب في تكتّل لبنان القوي ألان عون، عشية ذكرى 13 تشرين وقبل الخلوة التي يعقدها التكتّل غدا في دير القلعة. كما نستضيف من باريس رئيس جمعية الصحافة الأجنبية ايلي مصبونجي للإطلالة على وضع الإنتشار وسياسة الاليزيه تجاه لبنان/ أما من بيروت فنستضيف الناشطة السياسية جويل رزق الله للحديث عن موضوع الكوتا النسائية.