living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

داليا داغر عبر "ضروري نحكي": ذكرى 13 تشرين مناسبة لتذكير أنفسنا والآخرين أن الأوطان لا تبنى بسهولة

11
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة برنامج "ضروري نحكي" مع الإعلامية داليا داغر:

 يتسلل التعب من كل الاتجاهات، متسرباً بكل الاتجاهات أيضاً، ليبلغ ذروته، باعثاً على الاستسلام.


ثم (...) تأتي ذكرى 13 تشرين؛ هادئة كعادتها من دون أي صخب يذكر. هادئة كقداس (...) كوجوه الشهداء في الصور.
هي الذكرى المناسبة لمراجعة الذات، والتفكير في حضرة الاستشهاد بما تحقق من وعدنا الكبير لهم: أين كنا في مسار بناء الوطن وأين نقف اليوم. ذكرى لا علاقة لها بما يرافق المناسبات الأخرى من طبل وزمر واحتفاليات؛ فهي ذكرى شخصية، ذكرى ذلك الوعد الذي عاهدناه لأنفسنا وليس لأي أحد آخر.


نعتقد في لحظات التعب أنها الأيام الأصعب ثم يأتي 13 تشرين ليؤكد لنا أننا تجاوزنا الأصعب بكثير، وصمدنا وقاومنا وانتصرنا. وهذا الأصعب بكثير لم يكن مادياً فقط كما هي الحال اليوم، إنما كان ونفسياً وأمنياً وسياسياً أيضًا، وكان ساحقاً ومظلماً وقاسياً جداً وظالمًا. وقد استسلم كثيرون وانهزموا فيما صمد آخرون وقاوموا وانتصروا.


ذكرى 13 تشرين مناسبة لتذكير أنفسنا والآخرين أن الأوطان لا تبنى بسهولة (.....) وان المنظومات لا تُفكك بسهولة (......) وان كل ما كنتم وكنا نشكو منه لا يمكن التخلص منه بسهولة؛ لا بدّ من عناد هائل وجرأة وشجاعة وتضحيات جمّة. وكل ما يحيط بنا اليوم من خراب يبقى أقل مما كان يتوقع أن يفعلوه في حال الاقتراب من نفوذهم، فهم ارتكبوا حرباً أهلية قبل أن يعرفوا ماهية السلطة ومغانمها ومكتسباتها. مع العلم أن ماكينة المنظومة تجتهد لنشر الإحباط عبر التسويق أنها لم ولن تمس، تماماً كما كانوا يسوقون أن انسحاب الجيش السوري واستخباراته مستحيلان، قبل أن يثبت أنه ما من مستحيل إذا ما الشعب أراد، وهذه المنظومة التي يقنعونكم اليوم أنها ما تزال بكامل قوتها إنما هي تترنح في واقع الأمر، وقد خسرت سيبتها الثلاثية اثنين من أرجلها، فيما النظام الاقتصاديّ غير المأسوف عليه هو نظامها وأساس وجودها.


وفي 13 تشرين نحن نأخذ النفس العميق لنصرخ بثقة أن ما من شيء مستحيل: لقد حُجّمت الزعامات الإقطاعية وأخرجت البيوت السياسية التقليدية من السلطة وتمت زعزعة الكارتيلات التي هي حجر الزاوية في هذه المنظومة، والآتي أعظم. فمن انتصر على 13 تشرين سينتصر على جبنائه الذين بنوا منظومتهم فوق أنقاض ذاك اليوم المشؤوم. وإذا كان الشعب اللبنانيّ العظيم، رغم كل استهزائهم به وتسخيفهم لوصفه، قد حاسب في صناديق الاقتراع من حاولوا ادعاء الزود عن السيادة بعد كل ما ألحقوه بها، فإن هذا الشعب نفسه سيكون حاضراً وجاهزاً ليحاسب في صناديق الاقتراع من يدعون الإصلاح ومحاربة الفساد وبناء الدولة بعد كل ما ألحقوه بالدولة والمواطن والقوانين.


من لا يدرس خصمه جيداً ويفهمه لا يمكن أن ينتصر عليه، ونحن نعرف خصمنا، أما الخصم فلا يعرف ماهية 13 تشرين ولا يمكن بالتالي أن يفهم حقيقة العونيين وكيفية تحويلهم الضعف إلى قوة. لقد قطعنا ثلثي الطريق، والثلث المتبقي صعب طبعاً لكنه لا يقارن أبداً بما سبق وخضناه؛ وسنخوضه ونخرج منه منتصرين.


أشهر قليلة تفصلنا عن الإنتخابات النيابية، فهل ستكون في آذار أم في أيّار؟ ماذا عن مصير الإصلاحات في قانون الإنتخاب؟ عن اقتراع الإنتشار، ولماذا أُسقطت الكوتا النسائية بضربة التصويت الأكثري في اللجان؟


كلّ ذلك يأتي والحكومة تتحضّر لاستحقاقات ثلاثة: الكهرباء، الإنتخابات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. والثلاثة تحت مجهر المجتمع الدولي شرطا لأيّ مساعدة مالية موعودة.


في حلقة ضروري نحكي لهذه الليلة، نضيئ على هذه العناوين مع النائب في تكتّل لبنان القوي ألان عون، عشية ذكرى 13 تشرين وقبل الخلوة التي يعقدها التكتّل غدا في دير القلعة. كما نستضيف من باريس رئيس جمعية الصحافة الأجنبية ايلي مصبونجي للإطلالة على وضع الإنتشار وسياسة الاليزيه تجاه لبنان/ أما من بيروت فنستضيف الناشطة السياسية جويل رزق الله للحديث عن موضوع الكوتا النسائية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout