وزير الداخلية عن تركيب ألواح الطاقة الشمسية: الطلبات تقدم حصرا إلى وزارة الطاقة

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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان الآتي:



"بعد ورود عدد من الاتصالات الى وزارة الداخلية والبلديات، وتوضيحا لما يثار في شأن تراخيص تركيب ألواح طاقة شمسية، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات الاشارة الى أن طلبات الترخيص تقدم حصرا لدى وزارة الطاقة والمياه التي وبعد موافقتها على الطلب تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات للموافقة عليه، وذلك حرصا على تنظيم عملية تركيب تلك الالواح والمحافظة على السلامة العامة.



وتحيل بعدها وزارة الداخلية والبلديات الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب وزارة الطاقة مع الموافقة، على ان يتم التقيد بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتعلق بسبل تركيب ألواح الطاقة الشمسية على اسطح المنازل (مرفق بنسخة عنه)، وكذلك ضرورة التأكد من موافقة اغلبية مالكي المبنى على وضع ألواح الطاقة في الأقسام المشتركة، وأن لا تكون ورش البناء مخالفة او موقوفة".