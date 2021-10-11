الوزيرة السابقة ندى بستاني خوري لياسين جابر: لمصداقيتك فيك توضح للناس النقاط التالية؟

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غرّدت الوزيرة السابقة ندى بستاني خوري عبر "تويتر":

سعادة النائب ياسين جابر بفهم تركيزك الدائم عتطبيق القانون ٤٦٢ بس لمصداقيتك فيك توضح للناس النقاط التالية:



١- ليش ما عينتوا هيئة ناظمة من ٢٠٠٢ ل ٢٠٠٩ وخاصةً مع الوزيرين محمد بيضون وايوب حميّد؟

٢- حضرتك عم بتابع القوانين يلي ما تطبقت، ليش ما شفنا التركيز نفسو عتطبيق القانون ١٨١/٢٠١١ فقرة ١٠ يلي بتضمن التعديلات عالقانون ٤٦٢؟

٣-اذا منكن معترفين بالتعديلات بالرغم من صدور القانون ١٨١، ليش اشتغلتوا معنا ٣ سنين علين عبر نواب ومستشارين؟

٤- اذا مظبوط متل ما عم بتقول انو اعضاء الهيئة الناظمة ما الن علاقة بالسياسة (انشالله بتصير مع انو ولا مرّة صايرة)، كيف رح تعينوا رئيس واعضاء الهيئة ومن أي طائفة وأي توازنات رح تراعوا؟

٥-فيك تفسر اصراركن على المادة ٤٥ يلي بتثبت مئات المياومين بقطاع الكهرباء بعكس توجهات صندوق النقد؟

٦-شو انعكاس تعيين الهيئة الناظمة على تحسن وضع الكهرباء؟ وقدي الوقت المطلوب لتتحسن الكهرباء؟

شكراً مسبقًا عجوابك عكل هالاسئلة. "