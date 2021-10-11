وزير الاتصالات بحث مع رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية في إمكان تدريب عدد من موظفي الوزارة

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إلتقى وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، في مكتبه في الوزارة، رئيس الجامعة اللبنانية - الاميركية البروفسور ميشال معوض، يرافقه مستشاره للشؤون العامة الدكتور كريستيان أوسي، وجرى البحث في إمكان تدريب عدد من موظفي الوزارة لدى الجامعة بهدف تأهيلهم وتمكينهم من إستلام الوظائف التي شغرت في الوزارة بشكل خاص والقطاع بشكل عام.





ويسعى الوزير القرم بذلك الى "سد الشغور الحاصل في الوزارة، في ظل النقص الحاد في الموظفين الاداريين ذوي الكفاءة الفنية، لاسيما بعد ان ترك العديد منهم القطاع وتوجهوا الى الخارج للعمل في وظائف مهمة"، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي.