وزير الزراعة عرض مع سفيري تونس وبنغلادش مجالات التعاون

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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه في الوزارة صباح اليوم، سفير تونس في بوراوي الامام، وتم البحث في تعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية والزراعية بين البلدين الشقيقين، وتحسين التبادل التجاري. وتم الاتفاق على التنسيق لترجمة العلاقات الجيدة بينهما في مشاريع مشتركة لترسيخ اسس التعاون في مختلف المجالات.

واكد السفير الامام "وقوف تونس الى جانب لبنان في ظل العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهما، والاهم تطويرها وتفعيلها والعمل على مأسستها في كل المجالات".