ميقاتي اجرى اتصالا هاتفيا برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي مهنئا

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أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد ظهر اليوم وهنأه على نجاح الانتخابات التشريعية العراقية ، وتم البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

كما وجه الرئيس ميقاتي دعوة لرئيس وزراء العراق لزيارة لبنان،وتبلغ من الكاظمي أنه سيوفد وفدا وزاريا الى لبنان للبحث في الملفات المشتركة.

وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل سفير بريطانيا ايان كولارد بعد ظهر اليوم في مكتبه وتسلم منه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للتغيّر المناخي الذي سيعقد في مدينة غلاسكو البريطانية في 1 و2 تشرين الثاني المقبل.