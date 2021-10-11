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ماذا بحث قرداحي في لقائه مديرة مكتب الاونيسكو في بيروت؟

11
OCTOBER
2021
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التقى وزير الاعلام جورج قرداحي، في مكتبه في الوزارة، مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا، يرافقها المسؤول عن التواصل والاعلام جورج عواد،
وبحث معها في "سبل التعاون بين اليونسكو ووزارة الاعلام وامكان مساعدة اليونسكو على صعيد الاذاعة اللبنانية و"تلفزيون لبنان". وجرى عرض "للانجازات التي حققتها اليونسكو كدورات تدريب حيال خطاب الكراهية وحماية الصحافيين في مناطق النزاع، مع الاشارة الى الاتفاق على مشروع اكاديمية وطنية لتدريب الاعلاميين الذي لم يستكمل بسبب انتهاء ولاية الحكومة السابقة".

وأثنت فارينا على "التعاون الجيد بين وزارة الاعلام واليونسكو"، مذكرة بـ"اهداف اليونسكو وابرزها المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة الاخبار الكاذبة والحق في الوصول الى المعلومات، بالاضافة الى دور الاعلام في الانتخابات النيابية وحماية حرية الصحافة".

بدوره، أعلن الوزير قرداحي انه "في صدد وضع خطة لتنظيم اوضاع تلفزيون لبنان وكل المؤسسات التابعة لوزارة الاعلام"، مؤكدا "احترام حرية التعبير".
وتحدث عن "اهمية وجود وزارة الاعلام لتنظيم العمل الاعلامي من دون المس بحرية التعبير"، مشددا على "ضرورة التمييز بين الحرية والتجريح بالاشخاص".

وفد عائلة سمير كساب
ثم استقبل الوزير قرداحي وفدا من عائلة المصور الصحافي في "سكاي نيوز" سمير كساب المفقود في سوريا منذ 8 اعوام، يرافقهم لطف الله ضاهر وعلي سيف الدين من نقابة المصورين الصحافيين.

اثر اللقاء، قال جورج شقيق سمير كساب: "هنأنا الوزير قرداحي بتوليه وزارة الاعلام، ووضعنا املنا بمعاليه لمتابعة قضية سمير مع الجهات الامنية والسياسية كافة"، مشيرا الى ان الوزير قرداحي "وعدنا بالمتابعة الحثيثة للقضية، واجرى اتصالات اثناء اللقاء"، متمنيا ان "يتمكنوا من كشف مصير سمير بجهود الوزير
قرداحي".

واوضح انه "منذ 4 اعوام لم تردنا أي معلومة جديدة" عن مصير شقيقه.

طرابلسي ورمضان
والتقى وزير الاعلام رئيس مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" توفيق طرابلسي والزميلة دينا رمضان التي عينت مديرة الاخبار في التلفزيون.

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