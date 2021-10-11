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وصول طائرة قطرية محملة ب 70 طنا من المواد الغذائية مقدمة للجيش اللبناني(صورة)

11
OCTOBER
2021
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أعلنت السفارة القطرية، في بيان، عن "وصول طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية، تمثل الشحنة الرابعة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش في الجمهورية اللبنانية الشقيقة".

وكان في استقبال الطائرة القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر علي المطاوعة، والسكرتير الاول ناصر القحطاني، والعميد الطيار نزيه عقيقي ممثلا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.
واشار البيان الى ان "دولة قطر أعلنت في تموز/ يوليو الماضي عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، وذلك في إطار مساعي دولة قطر والتزامها الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك".

 

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