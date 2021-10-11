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بوشكيان ناقش مع سفير الهند امكانات تطوير التعاون والافادة من خبرات بلاده في التصنيع الدوائي والتكنولوجي

11
OCTOBER
2021
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التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان سفير الهند سهيل اجاز خان، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، والمسؤولة عن القسم التجاري في السفارة رنا زيتوني.
وجرى البحث في مجمل العلاقات الاقتصادية والصناعية والتبادلية المشتركة بين لبنان والهند.

وعرض المجتمعون "امكانات تطوير مسار التعاون مع وزارة الصناعة". وركزوا على "أهمية الافادة من خبرات الهند في التصنيع الدوائي والتكنولوجي والبرمجيات والالكترونيات والآليات وغيرها من المجالات".

ووجه السفير دعوة إلى الوزير بوشكيان لزيارة الهند و"الاطلاع الميداني على مواقع التصنيع وعقد الاجتماعات مع المسؤولين ورجال الاعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة".

وناقض المجتمعون "مساعدة الوزارة على توفير مركز تكنولوجي ليكون مشروعا رائدا لمختلف الإدارات العامة في لبنان". وأبدى السفير "إيجابية عالية بالموضوع".

وسمت السفارة زيتوني للتواصل مع المديرية العامة في الوزارة للمتابعة.

اتحاد النقابات الزراعية
ثم التقى الوزير بوشكيان وفدا من الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان برئاسة يوسف محيي الدين، في حضور المدير جدعون.

وأكد بوشكيان ان "الأولوية ستعطى للصناعات التي تستخدم المنتجات الزراعية اللبنانية مواد أولية في عمليات التصنيع الزراعي والغذائي".

وتطرق الحديث إلى "ضرورة التناغم بين المصنعين والمزارعين وزيادة التنسيق عبر تفعيل دور التعاونيات الزراعية".

نقابة المصنعين الكيميائيين
والتقى وزير الصناعة وفدا من نقابة المصنعين الكيميائيين برئاسة سامي عساف.

وبحث المجتمعون في "تفادي إدخال مواد مضرة تستخدم في تصنيع مواد التنظيف وفي مجالات أخرى".

وركزوا على "أهمية دور معهد البحوث الصناعية في التدقيق والبحوث المخبرية الضرورية لضبط المخالفات".

 

 

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