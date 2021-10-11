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الرئيس عون ابرق الى سلطان عمان معزيا بضحايا الاعصار ويترأس غدا مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى

11
OCTOBER
2021
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رئيس الجمهورية اطلع من الوزير نصار على عمل  وزارة السياحة والنائب حسين من قصر بعبدا: لفتح معبري العبودية والعريضة لتعزيز الحركة في منطقة عكار
 
يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الرابعة بعد ظهر غد في قصر بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم، ويسبق الجلسة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع.
الوزير وليد نصار
 
وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وزارية وإنمائية.
 
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير السياحة المنهدس وليد نصار الذي اطلعه على العناوين العريضة لخطة عمله في الوزارة والبرامج التي يقترحها لتفعيل الوزارة رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان. كذلك، اطلع الوزير نصار رئيس الجمهورية على الاقبال الذي يلاقيه جناح لبنان في معرض "اكسبو 2020" في دبي، والنشاطات المرتقبة فيه على امتداد ستة اشهر وهي مدة العرض.
 
النائب مصطفى حسين
 
وفي قصر بعبدا، النائب مصطفى حسين الذي عرض مع رئيس الجمهورية حاجات منطقة عكار الإنمائية، إضافة الى وضع شركة كهرباء نهر البارد، ومسألة استمرار اقفال الحدود اللبنانية- السورية عند معبري العبودية والعريضة. وأشار النائب حسين الى ان فتح هذين المعبرين يعزز الحركة في منطقة عكار من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
 
تعزية سلطان عمان
 
الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، معزياً بضحايا الاعصار الذي ضرب السلطنة الأسبوع الماضي وأوقع عشرات الضحايا والجرحى، إضافة الى اضرار جسيمة خلّفها في المباني والممتلكات والبنى التحتية. 
 
وقدّم الرئيس عون التعازي باسمه وباسم الشعب اللبناني، مؤكداً وقوف لبنان الى جانب السلطنة في المحنة التي المّت بها. كما عبّر عن تقدير لبنان للدعم الذي يلقاه من سلطنة عمان في المحافل العربية والإقليمية، وللمساعدات التي قدمتها خلال الظروف الصعبة التي يمرّ بها.
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