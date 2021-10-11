حريق الزهراني.. التفاصيل الكاملة!

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زار وزير الطاقة وليد فياض منشآت النفط في الزهراني لمتابعة حيثيات الحريق الذي ضرب أحد خزانات المحروقات هناك.



وفي تصريح له، كشف فياض أنّ الحريق نشب نتيجة خطأ خلال عملية النقل"، وأضاف: "يجب أن ننتظر نتائج التحقيق كي نعلم ما إذا كان هناك من مسؤول أو مسبب طبيعي أدى إلى الحريق".



وأكّد فياض أن "الأهم الآن هو أمن الناس"، مطالباً الجميع بالابتعاد عن محيط المنشآت لأن هناك خطرٌ كبير على حياتهم.



ومع هذا، فقد لفت فياض إلى أنّ "سطح الخزان مائل، ولذلك تقرّر نقل النفط منه"، وأردف: "لدينا محدوديّة في الموارد وبالكفاءات البشرية ولذلك من الطبيعي أن يتهالك الوضع".



ونجحت فرق الدفاع المدني، بالسّيطرة على حريق الذي نشب نتيجة خطأ، خلال عملية نقل من خزان بنزين تابع للجيش اللبناني في منشآت الزّهراني، فيما تتواصل عمليات التبريد.