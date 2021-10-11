قداس بمناسبة ذكرى 13 تشرين في استوكهولم

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في ذكرى ١٣ تشرين أقام التيار الوطني الحر في استوكهولم قداسا راحة عن نفس الشهداء وعن نفس الشهيد داني شمعون وعائلته في كنيسة مار مارون، حضره لفيف من المحازبين والاصدقاء. ترأس القداس الأب سمعان سمعان الذي اعتبر ان الشهداء استشهدوا للقيم التي آمنوا بها حتى يبقى لبنان سيدا حرا مستقلا. كما ألقى منسق التيار في مملكة السويد السيد طوني نصر كلمة في المناسبة، معتبرا ان الشهداء هم الاساس الذي حمى لبنان واستمراره. كما اعتبر انه مخطأ من يظن بأنه بشراء الذمم والأقلام وبخلق الفبركات الممجوة يستطيع أن يضعف التيار. وأضاف أن التيار، برغم الحروب الكونية عليه، هو أقوى من أي وقت مضى، وأن أحد أهم اسباب قوتنا هي وحدتنا وتضامننا بوجه الصعاب والإفتراءات. وأنهى منسق التيار في السويد بأن إيماننا كبير وراسخ بفخامة الرئيس كما بقيادة التيار وسياستها، وإن الانتخابات القادمة ستبرهن عن قوة التيار وثقة الناس فيه.

بعد القداس إجتمع الحاضرون في صالون الكنيسة لمناقشة الأوضاع العامة