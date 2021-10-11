لحود يوجه تحية للجيش اللبناني: مثال للوحدة في مرحلة التفكّك التي تسود البلد

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توجّه النائب السابق اميل لحود بالتحيّة الى الجيش اللبناني لمبادرته بتقديم ٦ ملايين ليتر من مخزونه من الغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

وقال لحود، في بيان: "يثبت الجيش مرّةً جديدة بأنّ دوره في بلدٍ مثل لبنان يتخطّى الشأن العسكري، فهو ينجح حيث تفشل الطبقة السياسيّة، وهو يعطي مثالاً للوحدة في مرحلة التفكّك التي تسود البلد، وهو يترفّع عن الطائفيّة في وقتٍ تنخر هذه جسد الوطن وإداراته ومؤسساته وعقول معظم سياسيّيه".



وأضاف: "حبّذا لو نتعلّم من الجيش، بدل أن نهرول باتجاه انتخابات نيابيّة، وفق قانون طائفيّ تقسيميّ يتحمّل جزءاً كبيراً من مسؤوليّة ما وصلنا إليه بسبب ما يحمله من بذور فتنة، ما سيزيد من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيّون ولن يُنتظر من هذه الانتخابات أيّ تغييرٍ حقيقيّ، لأنّ ما بُني على باطلٍ فهو باطل".