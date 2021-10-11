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خلوة لتكتل لبنان القوي غداً بعنوان " الأولويات الانقاذية "

11
OCTOBER
2021
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تنظم أمانة سرّ تكتل لبنان القوي خلوة في دير مار يوحنا القلعة بيت مري، الثلاثاء ١٢ تشرين الاول ٢٠٢١، هدفها وضع رؤية شاملة للأولويات الانقاذية وخطة عمل للمرحلة المقبلة في مختلف الملفات المطروحة وطنياً وعلى صعيد الاستحقاقات المقبلة لاسيما المالية والاقتصادية والمعيشية والانتخابية و العلاقات السياسية بين التكتل وبين الكتل الأخرى كافة، كما الخروج بآلية تنظيمية تفعّل عمل التكتل وحضوره النيابي والحكومي وتساهم في تحقيق وانجاز الأهداف والبرامج التي من أجلها نشأ.
 
تبدأ الخلوة بصلاة وستكون جلستا الافتتاح (كلمة رئيس التكتل وكلمة أمين السر عند التاسعة صباحاً) والختام (أي المؤتمر الصحافي وإعلان التوصيات عند الساعة ١٦:٤٥) مفتوحتان أمام الاعلام.
 
وستركّز الخلوة في المحور الاول قبل الظهر على الملفات المالية والودائع المصرفية و خطة التعافي والضوابط المصرفية، وتعالج في المحور الثاني الوضع المعيشي والاجتماعي ومن ضمنها البطاقة التمويلية والمحروقات والدواء، وفي المحور الثالث بعد الظهر تتطرق الخلوة الى المالية العامة وموازنة ٢٠٢٢ والهدر من بينها منظومة مكافحة الفساد ، أما المحور الرابع فيعالج انفجار مرفأ بيروت بشقيه القانوني واعادة الاعمار، وقانون الانتخاب بشق التعديلات الممكنة واقتراع المغتربين.
 
وستذاع المقررات والتوصيات في كافة المواضيع مساءً بنهاية الخلوة.
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