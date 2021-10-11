الوطن السورية: وزير لبناني: التعاون بين سورية ولبنان يمثل أولوية لخدمة مصالح البلدين

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الوطن السورية: أكد وزير الأشغال العامة اللبناني، علي حمية، أمس، أن التواصل والتعاون بين سورية ولبنان يمثل أولوية لخدمة مصالح البلدين والشعبين، مشدداً على أن سورية هي بوابة الترانزيت الأساسية لبلاده.

وقال حمية خلال اجتماع في مبنى اتحاد بلديات بعلبك: إن أولوية تواصل لبنان مع سورية هي بهدف حل مسألة الترانزيت»، موضحاً أن لبنان يعتمد بشكل أساسي على الزراعة والإنتاج الصناعي ونقل المنتجات إلى الخارج، وسورية هي بوابة الترانزيت الأساسية للبنان وبالتالي لا بد من التنسيق والتواصل معها لضمان مصالح المزارعين والمنتجين اللبنانيين ومصلحة البلدين الشقيقين، وذلك حسبما ذكر موقع «النشرة».



وبين، أنه تمت مناقشة المسألة مع وزيري الزراعة والصناعة اللبنانيين، وتم الطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حل المسألة، كما تمت مناقشة التفصيل حول مسألة رسوم الترانزيت.



وأشار إلى تكليفه بشكل رسمي للتواصل مع سورية والأردن والعراق حول إعادة النظر برسوم الترانزيت وصولاً إلى إلغائها، لافتاً إلى أن سورية لم تبخل يوماً بتقديم كل ما هو ممكن لمساعدة لبنان وشعبه.



وأعلنت سورية، في بداية الشهر الماضي، ترحيبها بطلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها وأكدت استعدادها لتلبية ذلك.



وجاءت الموافقة السورية خلال جلسة محادثات مشتركة عقدت بين الجانبين في دمشق، وترأسها عن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، وعن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.



واعتبر أمين عام المجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري حينها، أن هذه الخطوة تكتسب بعداً سياسياً، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الزيارة خطوة أولى باتجاه تفعيل العلاقات بين البلدين وأن يلي هذه الخطوة مجموعة خطوات إضافية على أكثر من صعيد.



وعبّر خوري عن أمله بأن يكون هناك وعي وإدراك من الجانب الحكومي الرسمي لأهمية هذا العمق الاقتصادي والحياتي والإستراتيجي للبنان، ومدى أهمية إعادة تفعيل العلاقات بين البلدين.