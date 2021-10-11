living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوطن السورية: وزير لبناني: التعاون بين سورية ولبنان يمثل أولوية لخدمة مصالح البلدين

11
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: أكد وزير الأشغال العامة اللبناني، علي حمية، أمس، أن التواصل والتعاون بين سورية ولبنان يمثل أولوية لخدمة مصالح البلدين والشعبين، مشدداً على أن سورية هي بوابة الترانزيت الأساسية لبلاده.

 

وقال حمية خلال اجتماع في مبنى اتحاد بلديات بعلبك: إن أولوية تواصل لبنان مع سورية هي بهدف حل مسألة الترانزيت»، موضحاً أن لبنان يعتمد بشكل أساسي على الزراعة والإنتاج الصناعي ونقل المنتجات إلى الخارج، وسورية هي بوابة الترانزيت الأساسية للبنان وبالتالي لا بد من التنسيق والتواصل معها لضمان مصالح المزارعين والمنتجين اللبنانيين ومصلحة البلدين الشقيقين، وذلك حسبما ذكر موقع «النشرة».


وبين، أنه تمت مناقشة المسألة مع وزيري الزراعة والصناعة اللبنانيين، وتم الطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حل المسألة، كما تمت مناقشة التفصيل حول مسألة رسوم الترانزيت.


وأشار إلى تكليفه بشكل رسمي للتواصل مع سورية والأردن والعراق حول إعادة النظر برسوم الترانزيت وصولاً إلى إلغائها، لافتاً إلى أن سورية لم تبخل يوماً بتقديم كل ما هو ممكن لمساعدة لبنان وشعبه.


وأعلنت سورية، في بداية الشهر الماضي، ترحيبها بطلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها وأكدت استعدادها لتلبية ذلك.


وجاءت الموافقة السورية خلال جلسة محادثات مشتركة عقدت بين الجانبين في دمشق، وترأسها عن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، وعن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر.


واعتبر أمين عام المجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري حينها، أن هذه الخطوة تكتسب بعداً سياسياً، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الزيارة خطوة أولى باتجاه تفعيل العلاقات بين البلدين وأن يلي هذه الخطوة مجموعة خطوات إضافية على أكثر من صعيد.


وعبّر خوري عن أمله بأن يكون هناك وعي وإدراك من الجانب الحكومي الرسمي لأهمية هذا العمق الاقتصادي والحياتي والإستراتيجي للبنان، ومدى أهمية إعادة تفعيل العلاقات بين البلدين.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout