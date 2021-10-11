الجمهورية: موفد من صندوق النقد الدولي يزور بيروت

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يصل الى بيروت بعد غد الأربعاء موفد من صندوق النقد الدولي هو مديره التنفيذي وممثل المجموعة العربية فيه محمود محيي الدين، في مهمة استطلاعية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وحاجاته على المستويات كافة، كما بالنسبة الى استعدادات الحكومة الجارية لإستئناف المفاوضات مع الصندوق، من دون ان يكون له اي علاقة بمجريات المفاوضات التي يتولاها وفد آخر.

وقالت مصادر حكومية، انّ على صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فإنّ اللجنة الوزارية المكلّفة التفاوض مع الصندوق مستمرة في عملها وتحضيراتها، وانّ رئيس الحكومة يركّز في هذه المرحلة على ان يتمّ توفير الحلول الأساسية للملفات الآنية، على ان يتمّ التركيز على الحلول المستدامة من خلال المفاوضات مع الصندوق.