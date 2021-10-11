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الجمهورية: لقاء ملك الأردن- ميقاتي: دفع الأزمة اللبنانية قدماً الى المعالجة

11
OCTOBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

عاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارته للأردن، والتي على رغم طابعها الخاص، التقى خلالها ملك الاردن عبدالله الثاني الذي أستقبله بعد ظهر امس في قصر الحسينية في حضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان.

 

واكّدت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»، ارتياح ميقاتي الى نتائج محادثاته مع العاهل الاردني الذي تربطه به صداقة متينة. واوضحت انّ هذه الزيارة كانت استكمالاً لزيارة رئيس الوزراء الأردني الاخيرة للبنان، وعبّر خلالها الجانب الأردني عن دعم للبنان ودوره على كل المستويات السياسية والاقتصادية.

 

وقالت انّ العاهل الاردني أعطى تعليماته المباشرة لإنجاز الملفات المشتركة بين البلدين ودفع العلاقات قدماً الى مزيد من التقدّم.

 

ووصفت المصادر الزيارة بأنّها مهمة بالنسبة الى مستقبل الاوضاع في لبنان، خصوصاً لما لملك الاردن من اتصالات ودور على المستويين الاقليمي والدولي في دفع الأزمة اللبنانية قدماً الى المعالجة.

الجمهورية
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