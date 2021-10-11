عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 تشرين الأول 2021

A + A -

الأخبار: «استعمال» الشمس ممنوع!



رحلة الاضاءة: تغذية الاردن تنتظر الصيانة السورية

ربط تجريبيّ نهاية العام لشبكات الكهرباء: خط الغاز العربيّ جاهز تماماً



خط «الغاز العربي»: مخاوف مشروعة من تطبيع غير مباشر مع العدوّ



البناء: الانتخابات العراقية تعيد إنتاج المجلس النيابي القديم… والمقداد ينصح أميركا بانسحاب بلا خسائر / مثلث الكهرباء والمحروقات وسعر الصرف يحاصر الحكومة… ويسابق مفاوضات صندوق النقد / «القومي» ينتخب مجلسه الأعلى… والحسنية شكر لسورية مساعيها: نقطة انطلاق لوحدة القوميين /





نداء الوطن: البنك الدولي يستعجل "البطاقة التمويلية": لا بديل

بكركي تتوجّس من "الطروادة" الإيرانية وتحذّر من "الشيطنة" الانتخابية



الديار: المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل... خشبة خلاص أم شر لا بد منه ؟

عدة برامج يطرحها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء... فأي برنامج للبنان ؟

«دوكان» للحكومة اللبنانية : تنفيذ الإصلاحات بالتوازي مع المفاوضات

اللواء: الكهرباء والدولار يهزان الثقة.. ومسار تحقيقات المرفأ تحسمه المواجهة القضائية - النيابية

النفوذ الإيراني في حقيبة مُساعِدة بلينكن.. وحزب الله لقبول عروض اللهيان

النهار: الحكومة تتهادى بين "سكتة كهربائية " وإطلالة أميركية



الجمهورية: أسبوع أميركي بعد الإيراني

the daily star: BDL must release funds to buy fuel oil: EDL

??l'oreint le jour: Firas Abiad peut-il soigner le Liban