أسرار الصحف ليوم الأثنين 11 تشرين الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تساءلت جهات سياسية عن سبب تجاهل الحكومات الغربية والعربية للتفجير الذي استهدف مئات المصلين في مسجد في أفغانستان وسقوط أكثر من مئة منهم ضحايا. وقالت هل انّ السبب يعود لمذهب الضحايا وما يوحيه التفجير بأنه إعلان نوايا من تنظيم داعش لحصر الإستهداف بإيران وأبناء مذهب معيّن؟



خفايا

استغرب مرجع سياسي الردود التي تناولت كلام رئيس بلدية الغبيري حول إقامة محطة كهرباء في ملعب الغولف من قيادات سياسية تعلم أنّ المشروع غير مطروح والمعركة الإعلامية بلا موضوع، فكلام رئيس البلدية سجالي على سبيل التشجيع للدولة للتعامل إيجاباً مع العرض الإيراني…

نداء الوطن: خفايا

تبين انه تم استبعاد كافة الموظفين من لجنة الاشراف على مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC في وزارة الثقافة مما يطرح تساؤلات حول آلية انفاق الاعتمادات والمخصصات على المكتبات العامة في مختلف المحافظات.

تعذّر على المنظمات الدولية توزيع المازوت على مؤسسات المياه والمؤسسات الصحية بسبب عدم توفر الصهاريج لدى شركات نقل المحروقات بعد ان تبيّن ان معظمها محجوزة لصالح شركة الامانة لنقل المازوت الايراني من سوريا.

لوحظ ان عدداً من الوزراء لم يشكلوا فريق عملهم في اطار اتفاق سياسي خلال تشكيل الحكومة ينص على ايلاء المهام للمدراء العامين في تلك الوزارات كون المدراء العامين يتبعون لتيار سياسي بارز.



اللواء: أسرار

همس

فوجئ رئيس حكومة سابق بالكلام الذي أدلى به وزير الداخلية حول لقاءات وزراء سُنّة مع رئيس التيار الوطني بعد ترشيحهم لدخول الحكومة الجديدة!



غمز

ما زالت المحاصصات السياسية تُعطل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء رغم إستعجال الدول المانحة لهذه الخطوة الأساسية في مسار إصلاح هذا القطاع الحيوي!