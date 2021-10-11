الديار: المسألة في غاية الخطورة

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بعض ما جاء في مقال فادي عيد في الديار:

...الحكومة الميقاتية ستواجه استحقاقات وتطورات في غاية الدقّة والصعوبة، بعدما تبين أن المجتمع الدولي والمانحين يرفعون من سقف شروطهم ويشدّدون على الإصلاح والإنتخابات، فيما التدهور على صعيد الخدمات يثقل كاهل هذه الحكومة، ويتردّد وفق المعلومات، أن رئيسها نجيب ميقاتي، ووفق ما ينقل عن المقربين منه، قد يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة إلى استكمال جولاته على دول عربية وغربية من أجل الإستحصال على مساعدات عاجلة، وتحديداً في ما يتعلق بالكهرباء والمحروقات والشأنين التربوي والصحي، قبل أن تواجه حكومته مطبّات الشارع الذي يتحضّر لإطلاق سلسلة تحرّكات، ليس فقط لمرور عام على إطلاق ثورة 17 تشرين، وإنما من خلال ما يجري من تردٍّ مخيف للوضعين الحياتي والمعيشي، بحيث سيطلب المساعدات العاجلة من هذه الدول كي تستمر حكومته حتى تمرير الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، وإلا المسألة في غاية الخطورة.