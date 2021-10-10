آلان عون في ذكرى ١٣ ت١: كما في السابق كذلك اليوم، لن ندع اليأس والاحباط ينال منا

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بدعوة من اللجنة المركزية للقدامى وهيئة التيار الوطني الحر في بلدة بعبدا، جرى إحتفال إحياء ذكرى شهداء ١٣ ت١ أمام النصب التذكاري الذي أشيد لذكراهم في مدافن بلدة بعبدا، بحضور نواب ومسؤولي التيار الوطني الحر في القضاء، وتخلله وضع اكاليل غار أمام النصب التذكاري وكلمات عديدة لإحياء المناسبة. وأبرز ما جاء في كلمة النائب آلان عون، ممثلاً رئيس الحزب:

"نحيي هذه الذكرى التي تتميّز بالرمزية السياسية الكبيرة وبالقدسية بفضل دماء الشهداء الذين رووا بدمائهم هذا التاريخ.

و١٣ تشرين هي كناية عن عِبَرْ ووَعِدْ.

العبرة الأولى هي أن لا مساومة على المقدسات الوطنية كالسيادة والاستقلال وقد رفضنا كل العروض والاغراءات التي عرضت في حينها حتى لو كلفنا ذلك درب الجلجلة الطويل من النفي والقمع، لأن لا سلطة ولا مكسب يعوّض خسارة الحرية والسيادة والاستقلال. وكما في الماضي، كذلك اليوم، لن نقبل بأي مساومات على الأمور الأساسية التي تخصّ بناء الدولة بالشكل السليم وليس بالطرق الملتوية التي بنيت عليه على مدى عقود حتى انفجرت في وجهنا في السنتين الأخيرة.

والعبرة الثانية هي في المثابرة وعدم اليأس، وقد نعتنا بكل الأوصاف وتعرضنا للنبذ في فترة النضال، لكننا لم نيأس ولم نستسلم، وكما في السابق كذلك اليوم، لن ندع اليأس والاحباط ينال منا، وسنقفل آذاننا في وجه الافتراءات والتجريح، ونضع نصب أعيننا هدفنا لاصلاح الدولة كما نطمح اليها ونعيد تسلّق الجبل الذي انهار تحت اقدامنا مهما كلّف ذلك من معارك وجهود.

ووعدنا أخيراً هو لشهدائنا، أن نستمرّ في مسيرة بناء الدولة وإنقاذ الوطن كي لا تذهب تضحياتهم سدى فلم يقدّموا حياتهم من أجل أن نترك هذا البلد بل لكي نستمرّ فيه نحن وأولادنا وأولاد أولادنا بغد افضل من السلام والأمان وان شاء الله من الازدهار".