بستاني للحاصباني: "واصلين لمطرح حتى الfundraising ما رح يعود ينفعكن"

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غرّدت الوزيرة ندى بستاني في حسابها عبر تويتر مهاجمة الوزير السّابق غسّان حاصبني وقالت: "بتعطلوا خطة الكهربا وبترجعوا بتتهموا صاحب هالخطة بالتعطيل."

حيث سألت: "خبرني لو سمحت الحكومات يللي شاركتوا فيا مع كل الاطراف السياسية كانت من لون واحد؟ وين الخطط بالوزارات يللي استلمتوها؟ وين عملتوا مناقصاتكم؟ خبرنا عن مناقصة وحدة عملتا بوزارتك بادارة المناقصات.."

وتابعت: "شو قدمو نوابكم ال ١٥ للناس غير قطع التمويل عن كهربا لبنان؟ وقفو كذب ونكد سياسي وخففوا تدخل مع القضاء كرمال الصقر وأمتالو لأنو واصلين لمطرح حتى الfundraising ما رح يعود ينفعكن.."