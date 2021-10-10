درغام في ذكرى 13 تشرين: أهالي النهرية قدموا نموذجا لتضحيات وصمود العكاريين

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أحيت بلدة النهرية ذكرى 13 تشرين بقداس عن راحة نفس شهداء الجيش اللبناني في كنيسة مار الياس في بلدة النهرية ـ عكار، بحضور النائب أسعد درغام ممثلا رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، اللواء الركن ميلاد اسحاق ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، المونسينيور الياس جرجس ممثلا راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، الشيخ لؤي الحاج ممثلا دائرة الأوقاف الاسلامية في عكار، عضو المكتب السياسي جيمي جبور، منسق التيار الوطني الحر في عكار طوني عاصي، وحشد من الفاعليات والمخاتير وعدد من الضباط الحاليين والمتقاعدين وعوائل الشهداء.

بإسم الوزير باسيل قدم درغام التعازي لذوي الشهداء، مؤكدا "أن الشهداء قدموا حياتهم ليبقى لبنان، ونحن اليوم موجودون هنا بسبب تضحياتهم".

وشدد درغام، على "أن بلدة النهرية تعد نموذجا حيا لتضحيات وصمود العكاريين في قراهم وبلداتهم، مؤكدا أن أهالي النهرية علموا الجميع كيفية التمسك بالأرض والمحافظة عليها".

وألقى رئيس بلدية النهرية معين موسى كلمة من وحي المناسبة، كما ألقت عريفة الاحتفال ساندي جورج إسحاق كلمة عوائل الشهداء، فأكدت أن شيئا لا يعوض غياب الأب والابن والشقيق، مسشددة أن دماء الشهداء لم تذهب هدرا. وألقيت كلمات لمنسق الهيئة في النهرية حاتم الدقس، وللشيخ لؤي الحاج.

وفي ختام الاحتفال تم إزاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني في ساحة البلدة.