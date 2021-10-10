لبنان حلّ رابعاً في بطولة غرب آسيا لسباعيات الرغبي 7 واللقب للامارات

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احتل منتخب لبنان للرجال المركز الرابع في بطولة غرب آسيا لسباعيات الرغبي التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين بعدما خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع امام المنتخب القطري بنتيجة 10-36 مختتماُ مبارياته في البطولة الاقليمية التي شاركت فيها خمس دول وهي: لبنان، فلسطين، الامارات العربية المتحدة، قطر وايران.

واحرزت الامارات العربية المتحدة اللقب بفوزها على ايران 33-14 في المباراة النهائية للبطولة لتحرز ايران المركز الثاني وقطر المركز الثالث ولبنان المركز الرابع وفلسطين المركز الخامس.

وكان لبنان استهل مبارياته في البطولة بفوزه على فلسطين بنتيجة كبيرة 62-0 وخسر أمام قطر 5-22 واحتل المركز الثاني في الترتيب العام بعد انتهاء اليوم الأول.

هذا وعادت بعثة لبنان الى بيروت صباح الأحد وكان في استقبالها في مطار رفيق الحريري الدولي أمين عام اتحاد الرغبي يونيون عبدالله الجمّال الذي نقل تحيات رئيس الاتحاد سمير دبوق وأعضاء الاتحاد مشيداً بالمجهود الكبير لأعضاء البعثة من اداريين وجهاز فني ولاعبين خلال بطولة غرب آسيا.