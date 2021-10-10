بوشكيان يجول مع وزير الزراعة على تعاونيات البقاع الشمالي

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جال وزيرا الصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن، على التعاونيات الزراعية في البقاع الشمالي، وتفقدا قرية المونة في بعلبك.

وأعلن بوشكيان أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تشجيع الصناعات الزراعية الريفية والقروية، والوقوف بجانب العمال في هذه القطاعات، والاستماع إلى همومهم، ومناقشة سبل رفع مستوى الإنتاج ونوعيته، ليصبح قابلا للتصريف في الأسواق الخارجية، بعد تعريف المنتجين والمزارعين على المواصفات المطلوبة". وركز على "أهمية انتهاج العمل المؤسساتي، عن طريق بناء المؤسسات المحتضنة للنشاط المشترك والجماعي، على غرار التعاونيات التي تنظم الانتاج الزراعي وتديره وتصرفه".

وأوضح أن "الزيارة المشتركة مع الوزير الحاج حسن تؤشر إلى أهمية التكامل بين القطاعين الصناعي والزراعي، بحيث تؤمن الزراعات اللبنانية المواد الأولية الضرورية للتصنيع في المصانع، وبذلك، يبقى القطاعان قائمين ومستمرين، وينتعشان معا".



وشدد على أن "الحكومة والوزارات والإدارات المختصة تقوم بواجباتها، وعلى تفاعل القطاعين العام والخاص، العصب الأساسي للاقتصاد الوطني ونموه".