وزير الخارجية الإيراني يكشف سبب أزمة لبنان

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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لدى عودته من العاصمة السورية دمشق، أن "طهران لن تتخلى عن محور المقاومة".



وقال حسين أمير عبد اللهيان إنّ "الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان تأتي بفعل أطراف خارجية، وإيران وقفت دائما إلى جانب الشعب اللبناني، وما نقوم به يعود بالفائدة للشعبين الإيراني واللبناني".

وأضاف: "اقترحنا معالجة أزمة الكهرباء عن طريق شركات إيرانية متخصصة في بناء محطات الطاقة".

وشدّد عبد اللهيان على أنّ "زيارته لسوريا ولبنان تحمل رسالة واضحة، هي أن إيران لن تتخلى عن محور المقاومة".



