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آلان عون: التيار الوطني الحر بدأ جدياً طرح موضوع الانتخابات وسيبدأ مرحلة التقييم

10
OCTOBER
2021
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رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون، أنه لا توجد كهرباء اليوم، بسبب نفاد المال لشراء الفيول، فيما مسارات المساعدات للبنان مغلقة.

 

واعتبر في حديث تلفزيوني، أن كل القوى السياسية التي شاركت في الحكم تتحمل المسؤوليات، بأن السياسيات والخيارات التي اعتمدت أدّت إلى الواقع الحالي.

وتمنى ألّا يتم إنشاء معمل للكهرباء في ملعب الغولف، حتى يبقى شي مساحة خضراء في البلد.

وأكد أن الدولة اللبنانية اليوم، بحاجة الى إنشاء معامل كهرباء، بسبب وجود نقص بالانتاج، وقال: "إذا أُريد اعتماد لامركزية معامل، وأن تلجأ كل منطقة لإنشاء معملها، فإذاً يجب مناقشة لامركزية بكل شيء، واعتماد قانون اللامركزية، والذهاب إلى أبعد مدى فيه".

ولفت إلى أنه "من حق إيران، أن تعرض ما تريد، ولكن مع ايران هناك إشكالية وهي موضوع العقوبات الموجودة، وهذا الأمر الدولة اللبنانية تبحثه، والفكرة إنه كيف يمكن اليوم إيجاد التمويل المناسب لتشغيل معامل الكهرباء الموجودة ولإنشاء معامل جديدة".

ورأى عون، أنه "من ناحية الشّكل، فإن إدخال المازوت الإيراني إلى لبنان لم يكن مناسباً، إذ كان على الدولة اللبنانية السعي لأخذ استثناءات لاستيراد المازوت الإيراني".

وأضاف، أنّ "إدخال المازوت الإيراني لا يحتاج إلى كل هذه الإحتفاليات، واستفزتني المظاهر التي صاحبت هذا الدخول، ولم أحبّها".

وحول الانتخابات النيابية المقبلة، أعلن عون، أن "التيار الوطني الحر، بدأ جدياً طرح موضوع الانتخابات، وسيبدأ مرحلة التقييم لتحديد القراءة للمرحلة المقبلة".

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