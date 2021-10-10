البستاني: تنحي البيطار له انعكاسات سلبية

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رأى النائب فريد البستاني، أن "خطة ماكنزي لو طبقت في بداية عهد الرئيس عون، لما وصلنا الى ما وصلنا إليه". وقال: "لا نستطيع تطبيق خطة إنقاذية كاملة لأن عمر هذه الحكومة قصير".

أضاف في حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان": "الرئيس ميقاتي ورث أزمات متتالية، من كورونا وانهيار مالي واقتصادي، لذا المطلوب بعض الوقت. الأمور الحياتية ستتحلحل قريبا ولكن المسائل الكبيرة ربما تبقى إلى السنة الجديدة، ولو أعطيت حكومة حسان دياب الفرصة، لكانت نجحت لأنها ضمت وزراء وطنيين وأصحاب كفاءة".

ولفت إلى أن "إعمار المرفأ أمر ملح وحيوي ويجب أن نعيد هيكلته بشكل عصري وبمواصفات عالمية عكس ما كان عليه"، مشددا على "رفض أي تدخل أو ضغط سياسي داخلي أو خارجي في ملف التحقيق في انفجار المرفأ"، معتبرا أن "هناك انعكاسات سلبية في حال تنحى القاضي البيطار".

ودعا إلى "حل أزمة النازحين بأقرب فرصة، فهم يتلقون المساعدات الدولية للعودة إلى بلادهم واستمرارها بعد عودتهم، مما يخفف على خزينتنا الخسائر المادية".

وشدد على "رفض القانون الذي يلغي تصويت المغتربين وعلى أن تجرى الانتخابات في آذار، فالصوم لدى كل الطوائف مماثل".