جولة لخريش في الشوف للتباحث في الشؤون السياسية والانمائية والحزبية‎‎

A + A -

من ضمن جولاتها على المناطق، جالت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية المحامية ميّ خريش في الشوف للتباحث في الشؤون السياسية والانمائية والحزبية.

واستهلت خريش جولتها بزيارة منزل النائب ماريو عون في الدامور، وتوجهت بعدها الى هيئة قضاء الشوف في التيار، حيث اجتمعت باعضاء الهيئة واستمعت الى شرحهم حول نشاط الهيئة وخططها في القضاء.

واستكملت خريش جولتها بزيارة كل من المير طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب واللواء مصطفى حمدان واللواء علي الحاج، حيث اكدت خريش على عمق العلاقة التي تربط التيار بهم.

كما التقت خريش مع عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد البستاني الذي استبقاها الى مائدة الغذاء وجالت معه على مستشفى دير القمر الحكومي حيث اطلعت منه على سير الاعمال.