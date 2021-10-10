الراعي يوجّه تحية لعائلة يوسف ابراهيم كنعان: حاضر في صلاتنا وفكرنا

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شارك النائب ابراهيم كنعان على رأس وفد من العائلة في قداس الاحد الذي ترأسه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي ، وبعد القداس شكر كنعان وافراد العائلة البطريرك الراعي على مواساتهم بغياب الوالد وكان الراعي تحدث في عظة القداس عن المزايا الانسانية والاجتماعية والوطنية للراحل وافراد عائلته وقال : اوجه تحيّة خاصّة لعائلة المرحوم الشيخ يوسف ابراهيم كنعان، الذي ودّعناه مع زوجته وأولاده منذ شهر. إنّا نجدّد تعازينا الحارّة لزوجته وأولاده وعائلاتهم وانسبائهم، وعلى الأخصّ لإبنه النائب في البرلمان اللبنانيّ عزيزنا المحامي الأستاذ ابراهيم كنعان، ونصلّي لراحة نفس الشيخ يوسف. إنّه حاضر دائمًا في صلاتنا وفكرنا بفضل مزار السيّدة العذراء الذي شيّده في ساحة الصرح الخارجيّة، والذي يؤمّه زوّار هذا الصرح.