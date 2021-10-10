وزارة الصحة تكشف عن عدد اصابات كورونا بين الوافدين خلال 4 أيام

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أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 4 و8 تشرين الأول الحالي، وأظهرت النتائج وجود 173 حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوحت بين 24 و48 ساعة حدا أقصى.

وجاءت نتائج 04/10/2021 كالآتي:

- رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

- رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

- رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

- رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 756 (خمس حالات إيجابية)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 3041 (سبع حالات إيجابية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

- رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

- رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

- رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 3047 (ثماني حالات إيجابية)

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثماني حالات إيجابية)

- رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

- رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة مالبنزا : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

- رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

- رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

- رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)

- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

- رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

- رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

- رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)



وجاءت نتائج 05/10/2021 كالتالي:

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

- رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 3891 (أربع عشرة حالة إيجابية)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

- رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

- رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : الشركة العراقية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

- رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 3029 (عشر حالات إيجابية)

- رحلة بريمن : شركة SR رقم 220 (جميعها سلبية)

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

- رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

- رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 761 (أربع عشرة حالة إيجابية)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (ثلاث حالات إيجابية)

وجاءت نتائج 06/10/2021 كالآتي:

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جمبعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جمبعها سلبية)

- رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة هانوفر : شركة SR رقم 300 (جمبعها سلبية)

- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جمبعها سلبية)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جمبعها سلبية)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جمبعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جمبعها سلبية)

- رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جمبعها سلبية)

- رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جمبعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جمبعها سلبية)

- رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جمبعها سلبية)

- رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جمبعها سلبية)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جمبعها سلبية)

- رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (جمبعها سلبية)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جمبعها سلبية)

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جمبعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (جمبعها سلبية)

- رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جمبعها سلبية)

- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جمبعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جمبعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جمبعها سلبية)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جمبعها سلبية)

- رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جمبعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جمبعها سلبية)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (خمس حالات إيجابية)

- رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جمبعها سلبية)

- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جمبعها سلبية)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جمبعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جمبعها سلبية)

- رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جمبعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جمبعها سلبية)

وجاءت نتائج 07/10/2021 كالآتي:

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

- رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

- رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

- رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

- رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

- رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

- رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

- رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (أربع حالات إيجابية)

- رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

- رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

- رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

- رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

- رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

- رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

- رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

- رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

- رحلة أبوظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

- رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

- رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

- رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

- رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 08/10/2021 كالآتي:

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

- رحلة برلين : شركة SR رقم 1540 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية)

- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

- رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

- رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

- رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

- رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

- رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)

- رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

- رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

- رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

- رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان