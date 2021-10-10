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بالتفاصيل - برنامج تقنين جديد لكهرباء جبيل وفواتير بالكلفة

10
OCTOBER
2021
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 دعت شركة كهرباء جبيل في بيان مشتركيها الى تحويل اشتراكاتهم الى عداد واعتماد التقنين الذاتي على قدر الامكانيات المادية، بسبب رفع الدعم عن مادة المازوت وارتفاع قيمة الفواتير بمعدل تقريبي 2,5 مرات، وبما أن ذوي الدخل المحدود أصبحوا يمثلون 73%".

ولفتت الى ان "التقنين الذاتي يمكن تنفيذه بسهولة وبانتظام من خلال فصل الديجنكتور يوميا لمدة زمنية تختارونها، واستخدام مسخن المياه ساعتين صباحا ومساء، واجهزة التبريد والتدفئة فقط عند اللزوم وفصل التيار عنها عند مغادرة الغرفة واستعمال الانارة بالغرف التي يتواجد فيها افراد الاسرة فقط وفصل التيار عنها عند مغادرتها".

وأعلنت أنه الى "حين تركيب العدادات واعطاء المهلة الكافية لتقديم الطلبات وتنفيذ التركيب، سيتم اعتماد تقنين موقت لمدة شهر ابتداء 11-10-2021 لغاية 11-11-2021، لتخفيض فاتورة الشهر المقبل، نظرا للإرتفاع المستمر بكلفة مادة المازوت في لبنان وفي الاسواق العالمية".

وأكدت الشركة انها "ستثابر على إصدار فواتير بأدنى كلفة ممكنة وبالكلفة".

أما برنامج التقنين الجديد فهو كالاتي.

- للمناطق السكنية :
صباحا: من 1:30 حتى 3,00 ، ومن 4:30 حتى 6:00
قبل الظهر: من 8:00 حتى 9:30 .
بعد الظهر :.من 1:30 حتى 3:00 ومن 5:30 حتى 6:30

- للمناطق السكنية والتجارية:
صباحا: من 1:30 حتى 3:00 ومن 4:30 حتى 6:00
قبل الظهر : من 8:00 حتى 9:00
بعد الظهر : من 1:00 حتى 2:00

للمناطق التجارية :
صباحا: من 2:00 حتى 3:30 ومن 4:30 حتى 6:00
قبل الظهر: من 8:00 حتى 9:00

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