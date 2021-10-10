الديار: مصدر نيابي: تزويد لبنان بالتيار عن طريق الغاز المصري لن يكون قبل هذا الموعد

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في شأن ملف الكهرباء ايضا، كشف مصدر نيابي بارز في لجنة الطاقة لـ«الديار» عن ان تأمين كمية من الطاقة من خلال خط الغاز المصري عبر الاردن وسوريا يحتاج الى شهرين على اقل تقدير، لافتا الى ان اصلاح الشبكة بين الاردن وسوريا يلزمه مثل هذه الفترة، مع العلم ان الفرق الفنية السورية باشرت العمل بالاصلاحات وقد تنجزه قبل هذا الوقت، لكن تبقى هناك امور ادارية ولوجستية، ما يعني ان تزويد لبنان بالتيار عن طريق الغاز المصري لن يكون قبل النصف الثاني من كانون الاول او مطلع العام الجديد.