عناوين الصحف ليوم الأحد 10 تشرين الأول 2021

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النهار: حصل الانهيار الكهربائي... والترقيع سيّد المعالجات!



الديار: الجيش أنقذ لبنان من العتمة الشاملة.. أعطى من مخزونه الاحتياطي لتشغيل دير عمار والزهراني

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تبدأ جدياً في كانون الأول.. ويبدأ عام 2022 باتفاق تمويلي للبنان

الاستحقاق الانتخابي : حلّ النواب الستة للمغتربين.. وواشنطن تسعى لتحالف ضد حزب الله

الأنباء الكويتية: جعجع بعد انقطاع الكهرباء: أولى نتائج الفيول الإيراني.. ومصادر لـ «الأنباء»: العروض الإيرانية استثمارات لا هبات

لبنان في ظلمة كاملة.. ومساعٍ إلى «قمة روحية» احتواء للتشنجات

الشرق الأوسط: لبنان يغرق في العتمة... ومساع لإعادة الكهرباء جزئياً مطلع الأسبوع



الوطن السورية: عبد اللهيان أكد المضي في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في المستقبل القريب … الرئيس الأسد: مستمرون في تحرير أراضينا من الإرهاب وإنهاء أي وجود أجنبي غير شرعي