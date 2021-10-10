الأنباء الكويتية: لا إجابات رسمية حول العروض الإيرانية... للأسباب الآتية

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

لم تتخذ الحكومة اللبنانية موقفا من العروض الإيرانية، التي قدمها وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ويحتوي ضمنا على بناء محطتي كهرباء في سنة ونصف السنة، رغم ضغوط حzب الله، الذي باشر التحضير لتنفيذ عروض إيران الكهربائية، بإعلان رئيس بلدية الغبيري (الضاحية الجنوبية) معن الخليل إمكانية بناء احد هذه المعامل في أرض «نادي الغولف» الفسيحة، الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة من قبل الجهات القيمة على هذا النادي، وأفيد عن فسحة أرض مناسبة لإقامة المعمل الثاني ما بين النبطية وصور.

مصادر متابعة تستبعد إجابات رسمية حول العروض الإيرانية، قبل استكمال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولته العربية التي بدأت بعمان، ويذهب البعض في هذا الربط الى رغبة ميقاتي بتجنب القفز من فوق الجدران العربية، في التعامل مع إيران. وقد بدا ذلك جليا، من قوله في بكركي: «السعودية قبلتي السياسية والدينية».